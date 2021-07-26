Белград, 26 июля, 2021, 18:42 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки выявлен 241 новый случай заражения коронавирусом, а от последствий COVID-19 скончался один человек. Такие данные 26 июля опубликовал Институт общественного здоровья Сербии.

Коронавирус

На больничном лечении в настоящее время находится 338 пациентов, заболевших COVID-19, или на девять больше, чем в течение предыдущих суток, отмечают сербские врачи.

По данным статистики, смертность, вызванная последствиями заражения коронавирусом, на сегодняшний день в Сербии достигает 0,99%, передает агентство «Бета».

Напомним, что ранее министр образования Сербии Бранко Ружич не исключил, что учебный год 1 сентября может начаться в онлайн-формате.