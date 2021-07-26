Киев, 26 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. На Украине кардинально изменят систему оценивания в 1−4 классах школы, сообщает 26 июля пресс-служба министерства образования страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В частности, согласно методическим рекомендациям ведомства, балльную систему заменят буквами. При этом возможны четыре варианта оценки — «начальный» (Н), «средний» ©, «достаточный» (Д), «высокий» (В)».

Также в министерстве напоминают, что оценки учеников являются конфиденциальной информацией, которая может быть доступна только самим школьникам, а также их родителям.

ИА REGNUM напоминает, что в рамках «евроинтеграции» на Украине проходит существенная реформа системы образования. Одно из наиболее значимых изменений — отмена обучения в 10−11 классах для всех желающих. Уже в ближайшее время в старшие классы школы попасть можно будет, только сдав специальные экзамены.