Нижний Новгород, 26 июля, 2021, 18:22 — ИА Регнум. 26 июля в Нижнем Новгороде в рамках последнего матча первого тура нового сезона Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Нижний Новгород» сыграет с «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Кристиан Нобоа

Стартовые составы команд:

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гогличидзе, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Сапета, Калинский, Шарипов, Галаджан, Балай.

«Сочи»: Заболотный, Заика, Терехов, Маргасов, Прохин, Барач, Цаллагов, Родригао, Бурмистров, Нобоа, Воробьев.

22 июля в рамках первого матча второго квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА «Сочи» одержал крупную победу над бакинской «Кешлей» со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Родригао (10' Кристиан Нобоа), Кристиан Нобоа (67' пенальти) и Максим Барсов (81' Кристиан Нобоа).