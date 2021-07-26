Киев, 26 июля, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Заработная плата премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за июнь составила 55,1 тыс. гривен (около 2 тыс. долларов).

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

Об этом говорится в отчёте секретариата кабинета министров, который цитируют 26 июля украинские СМИ.

Как говорится в документе, должностной оклад премьер-министра составил 46 775 гривен, а также командировочные — 8254 гривны.

Вместе с тем сумма удержанных налогов составила 10.745 гривен. Таким образом, фактическая сумма, полученная Шмыгалем за июнь, составила 44.361 гривну.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций на Украине в мае 2021 года (последние доступные на сегодня данные) составила 13.499 грн, что в 2,3 раза превышает уровень минимальной заработной платы, которая на сегодняшний день составляет 6 тыс. грн.