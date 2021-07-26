Киев, 26 июля, 2021, 18:13 — ИА Регнум. На Украине суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для олигарха и бывшего народного депутата Рады многих созывов Константина Жеваго, сообщает МВД страны 26 июля.

Gov.ua Константин Жеваго

В сообщении отмечается, что Жеваго обвиняют в организации растраты чужого имущества по предварительному сговору, а также в легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.

ИА REGNUMнапоминает, что 15 июля стало известно, что Константин Жеваго объявлен Интерполом в международный розыск. В сентябре 2019 года ему было сообщено о подозрении, после чего олигарх «исчез» с территории Украины. При президентстве Петра Порошенко, в период с 2015 по 2017 гг., бизнесмен входил в пятерку самых богатых людей Украины.