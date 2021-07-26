26 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях Украины обсудили заявление бывшего замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака о том, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть готовы к «освобождению» силовым путем территорий Донбасса после выборов в Госдуму РФ.

Оксана Переможенко, , 19:16 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) должны быть готовы к «освобождению» силовым путем территорий Донбасса после выборов в Госдуму РФ, заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак в интервью изданию Obozrevatel.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна (Украина — О. П.) должна готовиться к тому, что нам придется освобождать эту территорию (Донбасс — О. П.) тем или иным путем, — заявил он. — … Но армию надо готовить к возможному применению оружия».

По мнению политика, на опасную тенденцию якобы указывает тот факт, что жители Донбасса примут участие в российских парламентских выборах. Грымчак считает, что данное решение якобы может указывать на намерение РФ признать и интегрировать эти территории в состав России.

Украинский военный. Донбасс Ngu.gov.ua

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Новость в социальной Facebook обсудили на странице издания «Шарий.net», а также на телеграм-канале «Запрещённая Украина». Многие указали на то, что активизация военных действий в Донбассе со стороны ВСУ чревата новыми поражениями украинской армии и, в частности, гибелью украинских солдат. Иные отметили, что, прежде всего, Грымчаку стоит отправиться в Донбасс, а потом посылать «в атаку» других. Были и те, кто напомнил, что в прошлом Грымчак был задержан за получение взятки.

«На собрании больших кастрюль надо определиться, что в конце концов делать и говорить дальше в унисон, а то один кастрюлеголовый кричит — отделяться надо стеной, другой — пойти войной, третий вообще универсальную формулу разрешения конфликта где-то прячет, проще говоря, в головах кастрюлеголовых творится когнитивный диссонанс», — написал Milan M.

«Только после Вас, как настоящего полководца и идейного вождя!!! И желательно за вашими детьми!!!» — добавила Лада К.

«Это из тех героев, что в обозе на последней лошади, а как отступать, так первый», — отметил Александр Л.

«Говорили, что уже создали самую сильную армию!!! Оказывается, что это только начало. Значит, налоги с людей будут продолжать сдирать», — пишет Нина Ч.

«Надо этого взяточника в первых рядах освободителей поставить, и всех ротозеев вместе с ним. А ребята пусть сзади прикладами подгоняют», — отреагировал Сергей Ж.

«Сколько пацанов по его прихоти ляжет?» — задался вопросом Михаил П.

«Вымирание идëт меньшим темпом, чем планировали, — надо типа ускорить процесс», — пишет Игорь О.

«Давно уже пора, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Но ужас будет для Украины, а ужас без конца для Донбасса закончится в лучшую жизнь и в развитие», — добавил Жаныбек З.

Украинские военные. Донбасс Ngu.gov.ua

«Это тот полководец, который вышел за арбузом, а принёс домой полляма (полмиллиона — О. П.) взятки…» — отметил Андрей Н.

«А он уже отсидел за взятку, я вижу заочно. Теперь героя осталось получить за доблесть стационарно», — пишет Valik S.

«Грымчака нужно готовить к срочной госпитализации… в дурку…» — отреагировал Сергей К.

«Время готовится к земле, котловые дебилы. Мало вас защитники Донбасса в удобрение перемололи, забыли Иловайск и Дебальцево, каратели…» — написал Tom.

«Какая вообще связь с выборами в ГД (Государственную думу — О. П.)?!» — не понимает Андрей Щ.

«Давно уже пора ринуться в решительный бой за освобождение Донбасса. Он же станет последним для стада сбродных и самой руины. Собственно, этого и добиваются кукловоды. Содержать эту упоротую территорию и стадо дегенератов, собравшихся в Европу, накладно и не имеет смысла. Надо скинуть всё на Россию и потом обвинить в оккупации», — отметил Neragul.

«А 7 лет Донбасс не силовым путем «освобождают», переговорами?.. Я что-то пропустила?» — задумалась Лора.

«И полкам, участвующим в «освобождении», присвоить почётные звания «Первый Изваринский», «Почётно Иловайский», «Кибер АэроДон», «Зрадо Дебальцевский» и etc», — подытожил Максим К., напоминая о котлах, в которые ранее попадали боевики ВСУ.

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