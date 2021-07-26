Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Руководство санкт-петербургского «Зенита» рассматривает 22-летнего флангового нападающего берлинской «Герты» и олимпийской сборной Бразилии U23 по футболу Матеуса Кунью в качестве замены ушедшему Себастьяну Дриусси.

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки ФК Зенит Вендел и Малком

В прошедшем сезоне Матеус Кунья принял участие в 27-ти турах немецкой Бундеслиги 2020/21, в которых отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В одном матче Кубка Германии бразилец набрал 3 (1+2) очка по системе гол+пас.

На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Матеуса Кунью в 30 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с берлинским клубом рассчитано до конца сезона 2024/25.

Ранее сообщалось, что атакующий полузащитник «Валенсии» и сборной Португалии Гонсалу Гедеш отказался переходить в «Зенит» из-за низкого уровня чемпионата России по футболу.

Бывший нападающий берлинской «Герты» Джон Кордоба сейчас выступает за «Краснодар». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.