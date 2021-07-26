Москва, 26 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Самолёт Bombardier Global 7500 приобрёл создатель телекоммуникационного оператора Yota Альберт Авдолян, пишет 26 июля Forbes.

Летящий самолёт

По данным представителей миллиардера, самолёт Авдолян купил в первой половине этого года. Комментируя эту информацию, глава проекта BizavNews Дмитрий Петроченко отметил, что самолёт Global 7500 — это «настоящий дом в небе».

По словам Петроченко, самолёт настолько большой, что заказчик может выбрать внутреннюю планировку на свой вкус. Конечная стоимость зависит от внутренней отделки, начинается же — от $73 млн.

Добавим, что Global 7500, в котором есть четыре жилых помещения, кухня, спецкаюта для экипажа, считается одним из самых больших самолётов бизнес-класса в мире. Дальность полёта без дозаправки — 14 260 км.