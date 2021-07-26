Грозный, 26 июля, 2021, 17:51 — ИА Регнум. 25 июля 26-летний бразильский атакующий полузащитник Исмаэль Силва перешел из грозненского «Ахмата» в «Аль-Файзали» из Саудовской Аравии на правах свободного агента. О сроках соглашения бразильца с саудовским футбольным клубом не сообщается.

Fc-akhmat.ru Исмаэл Силва

Исмаэль Силва перешел в «Ахмат» из шведского «Кальмара» 9 августа 2017 года. Грозненский клуб заплатил за трансфер футболиста один миллион евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает бразильского полузащитника в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Исмаэль принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Краснодара» и четырьмя результативными передачами.