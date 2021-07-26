Нижний Тагил, Свердловская область, 26 июля, 2021, 17:46 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области расследуют уголовное дело по факту гибели девятилетнего мальчика. Об этом сообщает областное управление СКР.

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Трагедия произошла 24 июля в Тагилстроевском районе. Как отмечает старший помощник руководителя следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, ребёнка ударило электрическим током. Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности.

В пресс-службе прокуратуры региона отмечают, что 25 июля мальчику исполнилось бы десять лет. По данным прокуратуры, в магазин он зашёл вместе со своей матерью, Однако затем попросился на улицу, сказав, что ему жарко. Там его и ударило током. По словам свидетелей, мальчик задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера, затем получил удар электротоком и упал на землю. Бригада скорой помощи доставила его в больницу, но медики не смогли спасти ребёнка.