Таллин, , 17:44 — REGNUM Все нынешние ведущие политики Эстонии получили качественное среднее и высшее образование на родном языке в период СССР, когда эстонский язык имел все права и возможности для развития, но упорно называют тот период русификацией.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что те же политики и не думают называть эстонизацией нынешнюю ситуацию, при которой власти Эстонии делают все для уничтожения образования на русском языке. Так Чаплыгин прокомментировал интервью министра образования страны Лийны Керсна эстонским СМИ, в котором та заявила, что правительство готово менять законы, если понадобиться полностью отказаться от русского образования.

«Не устаю удивляться: эстонские политики, которые в советское время получали среднее и высшее образование на эстонском языке, называют то время периодом русификации. А вот ликвидация русского образования в Эстонской республике почему-то преподносится нам как забота о русском меньшинстве», — написал он.