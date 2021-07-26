Таллин, 26 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Все нынешние ведущие политики Эстонии получили качественное среднее и высшее образование на родном языке в период СССР, когда эстонский язык имел все права и возможности для развития, но упорно называют тот период русификацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что те же политики и не думают называть эстонизацией нынешнюю ситуацию, при которой власти Эстонии делают все для уничтожения образования на русском языке. Так Чаплыгин прокомментировал интервью министра образования страны Лийны Керсна эстонским СМИ, в котором та заявила, что правительство готово менять законы, если понадобиться полностью отказаться от русского образования.

«Не устаю удивляться: эстонские политики, которые в советское время получали среднее и высшее образование на эстонском языке, называют то время периодом русификации. А вот ликвидация русского образования в Эстонской республике почему-то преподносится нам как забота о русском меньшинстве», — написал он.