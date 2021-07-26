Москва, 26 июля, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Спуск на воду атомной подводной лодки «Красноярск» состоится 30 июля в городе Северодвинске (Архангельская область), сообщили 26 июля в пресс-службе Минобороны РФ.

Mil.ru Атомная подлодка

Уточняется, спуск произойдёт на предприятии «Севмаш», где был создан крейсер. Сотрудники предприятия продолжают готовить его к спуску, о полной готовности руководство сообщит в Минобороны РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, атомный подводный многоцелевой крейсер «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» заложили на «Севмаше» семь лет назад — в День ВМФ в конце июля 2014 года.