Рига, 26 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. Ограничительные столбики, используемые в столице Латвии для повышения безопасности на проезжей части, вызвали неоднозначную реакцию водителей и пешеходов. Об этом сообщил портал lsm.lv, отметив, что острая критика в местных СМИ и социальных сетях вынудила госпредприятие отказаться от идеи их дальнейшего распространения.

Vivid_Cafe Рига. Латвия

Столбики рассматриваются как временное решение, и большая их часть в Риге может быть заменена островками безопасности, заявили в Latvijas Valsts celi. С таким мнением согласна и Рижская дума.

Нынешним летом столбики были установлены в начале Таллинского шоссе, и основные аргументы были связаны с безопасностью. «Причина в том, что было много аварий. С 2017 по 2019 год там образовалось шесть черных зон», — заявил руководитель отдела коммуникаций госкомпании Анна Кононова. По данным предприятия, благодаря нововведению заметно снизилось число ДТП с пешеходами.

Однако столбики вызвали недовольство водителей и местных жителей, которые заявили, что теперь не могут парковать свои автомобили, столбики перекрывают или делают невозможными развороты или повороты машин в узких местах или местах парковки, пешеходам стало менее комфортно передвигаться по улицам при их пересечении, а владельцы недвижимости и торговых площадей жалуются, что грузовики теперь не могут подъехать с грузом к домам.