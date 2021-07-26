Киев, 26 июля, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Житомирской области Украины неизвестные напали на депутата местного совета от «Слуги народа» Андрея Недашковского и избили его, сообщает 26 июля пресс-служба политической силы.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж. Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько

Согласно информации пресс-службы, инцидент произошел в городе Коростень вечером 24 июля. Трое мужчин перехватили 48-летнего Недашковского и его жену на пути домой, избили депутата и отобрали сумку с документами и деньгами.

В «Слуге народа» отмечают, что полиция задержала нападавших, сейчас они дают показания. Все задержанные — местные жители, которым от 26 до 37 лет, имгрозит от 4 до 6 лет заключения.

О состоянии пострадавшего депутата ничего не сообщается.

Напомним, что в апреле в Коростене 45-летний местный житель открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые прибыли на вызов о семейной ссоре. В итоге силовикам пришлось брать дом штурмом.