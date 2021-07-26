Рига, 26 июля, 2021, 17:40 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Евро

Министерство благосостояния Латвии ставит своей целью на ближайшие годы значительное повышение необлагаемого минимума пенсий. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на главу ведомства Гатиса Эглитиса.

В настоящее время пенсионеры должны платить подоходный налог с суммы, которая больше 330 евро. «Пенсионеры вообще не должны платить подоходный налог с населения, но так бывает только в идеальном мире», — заявил министр.

Министерство подготовило предложение, согласно которому необлагаемый минимум для пенсий в Латвии должен достичь 500 евро в 2022 году. Предложение может коснуться 129 100 латвийских получателей пенсий. Для реализации задуманного бюджету потребуются дополнительные 29 млн евро в год.

Эглитис признал, что никаких переговоров по этому вопросу в правительстве не ведется. В августе будут известны рамки бюджета Латвии на 2022 год и дополнительное доступное финансирование для реализации приоритетов, после чего будут проведены переговоры.