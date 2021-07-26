Рига, 26 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Обучение в школах Латвии в новый 2021/2022 учебный год будет очным вне зависимости от показателей заболеваемости в стране. Об этом сообщила пресс-служба министерств образования страны.

Mos.ru Дистанционное обучение

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Всю ответственность за ход учебного процесса, а также за допуск педагогов и работников к рабочим местам будет нести руководитель учебного заведения. Все вакцинированные учителя работают очно, отмечается в документе.

«Протокол безопасного обучения», который является обязательным для учебных заведений страны, включает в себя частую вентиляцию помещений и коридоров и контроль за качеством воздуха, проведение анализов на коронавирус Covid-19, если того требует ситуация в школе, а также обучение за стенами школы на свежем воздухе или комбинирование очной и удаленной учебы.

Если риск заражения в конкретной школе оценивается как высокий, то обучение может проходить удаленно.

На вузы распространяются те же принципы с небольшими изменениями. Например, если эпидемиологический риск оценивается как очень высокий, то очное обучение сохраняется только для вакцинированных и переболевших студентов.

В то же время удаленная учеба может стать частью обычного учебного процесса по отдельным предметам.