Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Существующая Кольцевая автомобильная дорога (КАД) Санкт-Петербурга во время своего создания не была запланирована под современный автомобильный трафик. Новая КАД-2 позволит разгрузить кольцевую дорогу Северной столицы и возьмет на себя основной транзит, считает эксперт рабочей группы при правительстве РФ по регуляторной гильотине в сфере безопасности дорожного движений Дмитрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Трафик

Как отметил собеседник ИА REGNUM, чтобы понять, насколько необходима вторая кольцевая автомобильная дорога Санкт-Петербургу и Ленинградской области, достаточно посмотреть на то, как развивалась первая КАД. Она проектировалась в 1970−80-х годах, а когда построилась (2002 год и далее — прим. ред.), вместо того, чтобы стать кольцевой объездной дорогой, была плотно интегрирована в уличную дорожную сеть города.

Дмитрий Попов напомнил, что сейчас среднестатистический водитель больше чем в половине случаев, чтобы оказаться на другой стороне Петербурга, выбирает КАД. Соответственно, интенсивность движения по ней выше, чем расчетная. Кроме того, КАД выбирают водители грузовиков, чтобы ехать по ней транзитом, из-за чего движение также достаточно затруднено.

«Не говоря о пропускной способности вылетных магистралей и о том, как они принимают все эти объезды. Должна была быть кольцевая с вылетами, а получилась уличная дорожная сеть города. Поэтому для транзита нужна кольцевая, «бетонкой» (трасса А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» — автомобильная дорога общего пользования федерального значения, проходящая по территории Ленинградской области. Народные названия — «бетонка», бетонная дорога, кировская дорога, — прим. ред.) мы не обойдемся», — заметил эксперт.

Собеседник агентства пояснил, что в настоящий момент перед дорожниками и властями Петербурга и Ленобласти стоит задача создания привлекательности новой кольцевой дороги, чтобы транзитные грузовики ушли с КАД.

«Для этого нужны развязки без железнодорожных переездов, разноуровневые, без перекрестков, чтобы можно было ехать без остановок. Как только возникнет привлекательность, появится достаточно серьезный транспортный поток по ней, но нынешние ее расчетные назначения не будут соответствовать потоку. Поэтому, надо реконструировать «бетонку», привести ее в нормальное чувство, создать для нее дорогу хотя бы под знак 5.3 (дорога, предназначенная для движения только автомобилей, автобусов и мотоциклов, — прим. ред.), а лучше 5.1 (автомагистраль, — прим. ред.) и пустить по ней грузовики в обход», — объяснил специалист.

Дмитрий Попов также заметил, что сейчас по «бетонке» едут немногие, так как большая часть переходов там сделана в виде перекрёстков, сама дорога узкая, также в нескольких местах ее серьезно перекрывают железнодорожные переезды, из-за чего приходится подолгу стоять.

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Как сообщалось, президент России Владимир Путин дал указание проработать вопрос о создании нового автомобильного обхода Петербурга — по аналогии с Центральной кольцевой автодорогой, которую недавно открыли в Подмосковье."Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано», — сказал президент на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти.

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