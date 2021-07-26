Рига, 26 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. Научные исследования и наблюдения в вопросе необходимости ревакцинации (новой вакцинации) от коронавируса еще продолжаются, поэтому невозможно дать однозначный ответ. Так пресс-служба министерства здравоохранения Латвии прокомментировала запрос местных СМИ.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Вакцины

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

По сообщению rus.lsm.lv, латвийский минздрав будет опираться в своих решениях на информацию Европейского агентства лекарственных средств и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, когда она поступит. Если будет необходимость в ревакцинации, то в Латвии это будет возможно благодаря уже зарезервированным для нее вакцинам, отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что Латвия готова закупать вакцины для ревакцинации в ближайшие два года. Он выразил надежу, что страна будет обеспечена нужным препаратами.

По расчетам медиков и специалистов, повторная вакцинация населения может потребоваться уже в 2022 году. К ревакцинации уже готовятся Израиль и Великобритания, одни из лидеров в мире по темпам вакцинации среди населения.