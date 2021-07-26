Грозный, 26 июля, 2021, 17:29 — ИА Регнум. 27-летний российский опорный полузащитник Артем Тимофеев, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», продолжит карьеру в грозненском «Ахмате». «Красно-белые» согласились продать футболиста «Ахмату» за 800 тысяч евро. Об этом 26 июля сообщил телеканал «Матч ТВ».

Fc-zenit.ru Матч «Зенит» — «Ахмат»

В прошедшем сезоне Артем Тимофеев, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в 26-ти турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Тимофеев перешел в «Спартак» 1 января 2012 года из Академии «Чертаново». Текущее соглашение российского полузащитника с «красно-белыми» рассчитано до конца текущего сезона. Transfermarkt оценивает Тимофеева в 1,8 миллиона евро.