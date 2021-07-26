Токио, 26 июля, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 26 июля на Олимпийских играх в Токио были разыграны первые комплекты наград по спортивной гимнастике. Российская сборная завоевала «золото» в командном многоборье. В составе национальной команды выступал уроженец Пензенской области Денис Аблязин.

Пресс-служба минспорта Пензенской области Денис Аблязин

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Второе место в многоборье получила сборная Японии, «бронза» досталась китайской команде.

Денис Аблязин за выполнение опорного прыжка получил результат в 14,866 балла, упражнение на кольцах принесло в копилку сборной 15,033 балла, 13,900 баллов — вольные упражнения. Российская сборная по итогам выступлений на шести снарядах набрала 262,5 балла.

В финальном этапе соревнований Денис Аблязин выступит в отдельных видах многоборья.

Как сообщало ИА REGNUM, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Денис Аблязин стал трехкратным призёром по спортивной гимнастике. К завоеванным в командном многоборье серебряной медали и бронзе за упражнения на кольцах российский спортсмен добавил серебряную медаль в опорном прыжке.

Аблязин — воспитанник пензенской школы олимпийского резерва по гимнастике им. Н. А. Лавровой. Выступает за Московское городское физкультурно-спортивное объединение.