В Тамбовской области скончались 680 пациентов с COVID-19
Тамбов, 26 июля, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 26 июля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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Всего в регионе скончались 680 человек.
После выздоровления были выписаны 35 тыс. 159 пациентов, в том числе 33 человека — за последние сутки.