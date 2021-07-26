Тамбов, 26 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области 26 июля подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 37 тыс. 211 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 35 тыс. 159 пациентов, в том числе 33 человека — за последние сутки.