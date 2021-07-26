Таллин, , 17:17 — REGNUM В Псковском областном суде начались слушания по делу о военных преступлениях нацистов и их приспешников на территории Псковской области во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Sputnik Meedia. Судебное заседание инициировано по заявлению прокурора Псковской области Ивана Грибова. В своем заявлении прокурор просит признать вновь выявленные преступления, совершенные в 1941—1945 годах на территории Псковской и Великолукской областей в отношении мирного населения и советских военнопленных, военными преступлениями, преступлениями против человечества и геноцидом.

Преступления нацистов Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего, как следует из материалов дела, за период оккупации гитлеровскими извергами и их пособниками было расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после пыток и сожжены заживо — более 7,6 тысячи. От рук убийц погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.

Из материалов уголовного дела следует, что в военных преступлениях нацистов на территории области принимали самое активное участие выходцы из Эстонии.

Ранее в Управлении Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области впервые были обнародованы имена эстонских карателей 37-го охранного батальона, уничтоживших в годы Великой Отечественной войны население деревни Ланева Гора.