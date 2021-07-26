Эксперты рассказали об эгоизме фракции «Слуги народа» в Раде
Киев, 26 июля, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Представители президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины нынешнего созыва фактически блокируют законодательные инициативы оппозиционных народных депутатов.
Результаты соответствующего анализа опубликовал 26 июля Комитет избирателей Украины (КИУ), передает корреспондент ИА REGNUM.
Эксперты КИУ отмечают, что в ходе последней парламентской сессии, которая продолжалась с февраля по июль, было принято 65 действующих законов авторства народных депутатов Украины, из которых 62 инициированы именно соратниками Зеленского. Соответственно, за последние полгода в Раде были приняты лишь 3 закона, среди авторов которых не было депутатов «Слуги народа».
Глава КИУ Алексей Кошель в своём комментарии отметил, что «Слуга народа» игнорируют и достаточно важные законопроекты оппозиции, а вот три поддержанных, наоборот, с политической точки зрения не принципиальны.
Напомним, что начало следующей, шестой сессии Верховной рады, запланировано на 7 сентября, но лидеры «Слуга народа» не исключают, что депутатам придётся собраться на внеочередные сессии.