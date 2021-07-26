Астрахань, 26 июля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. В Астраханской области Центр управления регионом провел социологическое исследование на тему вакцинации против коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, 610 человек были опрошены об осведомленности о прививочной кампании, готовности вакцинироваться, а также причинах отказа от прививки.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Из опрошенных 18% готовы вакцинироваться. Не хотят делать прививку 42% респондентов, причём 61% из них — в возрасте от 25 до 34 лет.

Среди тех, кто планирует вакцинацию, 19% хотят сделать прививку в следующем месяце, 18% — в ближайшую неделю, 11% — в течение полугода. На желание 38% респондентов сделать прививку повлиял опыт родственников, друзей и знакомых.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к 26 июля привились от коронавируса 251 тыс. 703 жителя Астраханской области, оба этапа вакцинации прошёл 177 тыс. 161 человек.