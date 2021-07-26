Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Пригородный железнодорожный и городской общественный транспорт Петербурга предстоит объединить в единую транспортную систему Петербургской агломерации. Об этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил президенту РФ Владимиру Путину на совещании по вопросам развития транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал Петербурга

Говоря о развитии железнодорожного транспорта, Беглов отметил, что совместно с РЖД власти города подготовили комплексную программу интеграции инфраструктуры железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть.

«Наша цель — объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему. В частности, речь идет об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина», — сказал Беглов.

Кроме того, по его словам, реконструкция Санкт-Петербургского железнодорожного узла, предусматривающая, в том числе, строительство северо-восточного и юго-западного обходов города, позволит вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Санкт-Петербурга.

Также планируется реализовать ряд других крупных проектов, которые касаются развития железнодорожного узла, в том числе проект РЖД по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в аэропорт «Пулково».

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Напомним, развитие пригородных железнодорожных пассажирских перевозок в Петербургском регионе предполагает организацию тактового движения на Витебском и Варшавском направлениях железной дороги, а также создание нового пригородного пассажирского железнодорожного сообщения Санкт-Петербург (Финляндский) — Левашово — Сертолово.