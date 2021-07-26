Таллин, 26 июля, 2021, 17:10 — ИА Регнум. При прибытии в Эстонию из стран Евросоюза с уровнем инфицирования более 200 на 1000 000 населения необходимо находиться на самоизоляции в течение 10 дней. Об этом говорится в распоряжении правительства Эстонии.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

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Таким образом, с 26 июля по 1 августа самоизоляция потребуется прибывающим в Эстонию из Кипра, Нидерландов, Испании, Андорры, Португалии, Мальты, Греции, Люксембурга и Ирландии.

Исключение касается несовершеннолетних, путешествующих по Европе с лицом, которое либо было вакцинировано, либо переболело COVID-19 и, следовательно, освобождено от самоизоляции.

Отмечается, что срок самоизоляции можно сократить, дважды сдав отрицательный тест. Лицо, прошедшее курс вакцинации или переболевшее короновирусом COVID-19, от ограничений освобождается.

Информация о странах и ограничениях на передвижение доступна на сайте Министерства иностранных дел, который обновляется каждую пятницу.