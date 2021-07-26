Таллин, 26 июля, 2021, 17:07 — ИА Регнум. С конца мая по октябрь власти столицы Эстонии тратят на уборку улиц 4,5 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии со ссылкой на заместителя руководителя Таллинского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульга.

evsola Таллин. Эстония

К этой сумме добавляются работы, заказываемые районными управами. Их годовой бюджет составляет 1,9 млн евро.

«В летний период убирают проезжую часть, тротуары, велодорожки, основные улицы, парковки, лестницы, остановки общественного транспорта, мосты и виадуки, тоннели и другие дорожные сооружения, ухаживают за зелеными зонами», — сообщил Сульг.

Магистрали, по его словам, убирают три раза в неделю, основные улицы, парковки и лестницы — раз в неделю, второстепенные улицы и парковки на них — два раза в месяц, транспортные улицы, площади, парковочные площадки и внутриквартальные дороги — раз в месяц.

Частота уборки тротуаров и велодорожек зависит от их состояния.