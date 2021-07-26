Киев, 26 июля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. На Украине в первом полугодии 2021 года произошли позитивные тенденции восстановления количества работников в промышленности, сообщила 26 июля пресс-служба министерства экономики страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность Украины

Как отмечается в сообщении ведомства, количество трудоустроенных безработных при содействии государственной службы занятости в первом полугодии 2021 года на предприятия добывающей промышленности и разработке карьеров увеличилось на 33% (до 3,2 тыс. человек), а на предприятия перерабатывающей промышленности — на 39% (до 32,2 тыс. человек).

При этом, подчёркивает министерство, возобновляется спрос работодателей на работников в соответствующих видах деятельности. В частности, по состоянию на 1 июля 2021 года количество вакансий в перерабатывающей промышленности по сравнению с соответствующей датой 2020 года, увеличилось на 49%, до 16 тыс. вакансий.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за январь-июнь 2021 года промпроизводство на Украине возросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — за счет благоприятной конъюнктуры на внешних рынках и восстановления спроса на внутреннем рынке.