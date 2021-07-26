Астрахань, 26 июля, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В Астраханской области с 26 июля действуют новые ограничения в связи с тяжелой эпидситуацией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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До 8 августа приостановлена работа торговых центров, крытых рынков, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек. В торговых центрах исключение составляют только продовольственные магазины.

Рестораны и кафе смогут работать только на верандах или на вынос.