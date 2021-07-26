Ярославль, 26 июля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Ярославскую область пришла вакцина «Спутник Лайт». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

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Всего в регион поступило 5216 доз препарата.

«Спутник Лайт» вводится один раз и предназначен, в первую очередь, для тех, кто уже переболел коронавирусом и ранее прививался. Также он имеет возрастное ограничение — с 18 до 60 лет.

Всего в регион с начала периода поступило 260 тысяч доз вакцины. К 26-му июля первым компонентом привились 237 тысяч 429 человек, полностью завершили вакцинацию 169 тысяч 305 человек.