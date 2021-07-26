Ярославль, 26 июля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В Ярославскую область доставлена первая партия вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

В регион поступило 5 216 доз вакцины «Спутник Лайт», которая, напомним, является однокомпонентной и не требует второй прививки. Вакцина может использоваться как при вакцинации в первый раз, так и для ревакцинации.

Разработчики «Спутника Лайт» предусмотрели ограничение по возрасту — от 18 до 60 лет. Чаще всего данный вариант вакцины будут вводить тем, кто переболел коронавирусом или проходит повторную вакцинацию.

В последние три дня в Ярославской области также получили более 4800 комплектов доз вакцины «ЭпиВакКорона». Для желающих привиться и тех, кто подлежит обязательной вакцинации работают 53 стационарных пункта в 33 медицинских организациях, 46 мобильных бригад и 42 мобильных пункта.