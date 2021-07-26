Екатеринбург, 26 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Парк Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге останется открытым для горожан, сообщил глава города Алексей Орлов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пирс в Парке УрГУПСа

Ранее активисты выступили против закрытия входа в парк для горожан. Парк могли оградить забором из-за новых норм по безопасности.

Мэр написал, что по итогам переговоров с ректором вуза Александром Галкиным все требования безопасности решили соблюдать, «но без ограничения доступа». «Заручился поддержкой губернатора», — добавил Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что в парк можно будет пройти только через КПП.