Мэр Екатеринбурга пообещал оставить открытым парк УрГУПС
Екатеринбург, 26 июля, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Парк Уральского государственного университета путей сообщения (УрГУПС) в Екатеринбурге останется открытым для горожан, сообщил глава города Алексей Орлов.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Пирс в Парке УрГУПСа
Ранее активисты выступили против закрытия входа в парк для горожан. Парк могли оградить забором из-за новых норм по безопасности.
Мэр написал, что по итогам переговоров с ректором вуза Александром Галкиным все требования безопасности решили соблюдать, «но без ограничения доступа». «Заручился поддержкой губернатора», — добавил Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, планировалось, что в парк можно будет пройти только через КПП.