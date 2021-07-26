Баку, , 18:32 — REGNUM Сербия благодарна Азербайджану за принципиальную и четкую позицию по поводу непризнания односторонне провозглашенной независимости южного сербского края Косово и Метохия. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович 26 июля в Баку после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Никола Селакович Mfa.gov.rs

По словам Селаковича, Сербия и Азербайджан выступают за соблюдение принципов международного права, а также «оказывают друг другу поддержку в деле сохранения территориальной целостности и суверенитета».

Селакович добавил, что с Байрамовым он также обсудил ряд экономических вопросов, возможности для увеличения взаимного товарооборота, деятельность азербайджанских компаний, которые работают над инфраструктурными проектами в Сербии, вопрос визовой либерализации и открытие прямого авиасообщения между Белградом и Баку, передает телеканал РТС.

Напомним, что ранее Селакович встретился в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.