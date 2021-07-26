Лондон, 26 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт был выставлен английским клубом на трансферный рынок. Контракт 30-летнего футболиста с «канонирами» истекает в конце следующего сезона, поэтому руководство «Арсенала» намерено продать футболиста этим летом, чтобы выручить хоть какие-то деньги.

Chensiyuan Александр Ляказетт

«Арсенал» готов отпустить Александра Ляказетта в любой другой клуб за 17 миллионов евро. Сообщается, что мадридское «Атлетико» является главным претендентом на трансфер французского футболиста.

В прошедшем сезоне Александр Ляказетт принял участие в 43-х матчах во всех турнирах, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«Арсенал» подписал Александра Ляказетта 5 июля 2017 года. Сумма трансфера футболиста из «Лиона» составила 53 миллиона евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает француза в 28 миллионов евро.