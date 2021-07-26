Москва, 26 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Певица МакSим (Марина Абросимова), которая до сих пор находилась в состоянии медикаментозного сна из-за тяжёлой пневмонии, сегодня, 26 июля, пришла в себя.

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Она находится в сознании и общается жестами. В состояние искусственного сна её ввели, чтобы определить, сможет ли пациентка самостоятельно, без аппарата ИВЛ, дышать. Врачи оценивают её состояние как стабильно тяжёлое.

Напомним, МакSим госпитализировали 16 июня с 40%-ным поражением лёгких и высокой температурой. Тест на коронавирус у неё был отрицательный.