Таллин, 26 июля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Поведение министра культуры Эстонии Аннели Отть, до сих пор не прошедшей вакцинации, не соответствует статусу государственного топ-чиновника, такому человеку не место в кабинете министров при нынешних обстоятельствах. Об этом бывший премьер-министр страны и депутат Европарламента от Эстонии Андрус Ансип заявил эстонскому телевидению ETV.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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По словам Ансипа, работники общественного сектора, занимающие руководящие должности, должны подавать пример другим.

«Здесь нет никакого примера, если министр культуры создает впечатление, что она против вакцинации. А если деятели культуры не прививаются сами или если им демонстрируют такой пример, что вакцинация бессмысленна, то министр точно не выполняет наилучшим образом поставленные перед ним задачи», — добавил Ансип.

По словам Ансипа, будь он премьером, он не оставил бы такого министра в своем правительстве.

Ранее Отть заявила, что вакцинация от коронавируса, несомненно, является одним из способов избежать нового локдауна, но решение сделать прививку должно приниматься самим человеком, и этого нельзя добиваться принуждением и пропагандой.