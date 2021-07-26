Ярославль, 26 июля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «RusLine» приняла решение о прекращении авиарейсов «Ярославль — Анапа». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт аэропорта «Ярославль».

Yarregion.ru Вылет из Ярославля в Анапу

Авиасообщение между Ярославлем и Анапой было запущено совсем недавно, 14 июня 2021 года. Самолеты летали раз в неделю. И вот спустя месяц рейсы отменены.

«В марте авиакомпания «РусЛайн» анонсировала запуск полетов из Ярославля в Анапу. Рейсы должны были осуществляться с середины июня до конца сентября. На сегодня по решению авиаперевозчика рейсы отменены до конца сезона. Всем пассажирам, которые приобрели авиабилеты, будет осуществлён возврат стоимости авиабилета», — отмечается на сайте аэропорта «Ярославль»

Причина отмены не называется, но речь может идти об экономической целесообразности рейсов. На южном направлении из Ярославля можно также улететь в Краснодар, Минеральные Воды, Сочи и Симферополь.