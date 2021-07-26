Таллин, 26 июля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Согласно вступившей в силу Климатической директиве Европейской комиссии, нынешняя система центрального отопления в приграничной Нарве (северо-восточная Эстония) должна быть кардинально изменена. Об этом сообщил ERR со ссылкой на Департамент конкуренции.

Отопление

Департамент направил госконцерну Eesti Energia предложение подготовить публичный конкурс по поиску нового отопительного решения в третьем по числу жителей городе страны.

По словам гендиректора антимонопольного ведомства Мярта Отса, в ближайшем будущем серьезных проблем с центральным отоплением в Нарве возникнуть не должно, пока работает 11-й энергоблок Балтийской электростанции, на котором сжигается горючий сланец и биотопливо. Однако ситуация довольно скоро изменится.

«Становится ясно, что у использования ископаемого топлива в Нарве нет большой перспективы, поэтому Eesti Energia должна уже сегодня предпринять шаги и составить точные планы о том, что произойдет в перспективе пяти-шести лет», — отметил Отс.

По его мнению, следует найти альтернативное сланцу экологичное отопительное решение. По оценке Отса, следует подготовить конкурсную документацию уже к ноябрю нынешнего года и объявить конкурс не позднее начала 2022 года.