Лондон, 26 июля, 2021, 16:44 — ИА Регнум. 40-летний бывший центральный защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри покинул тренерский штаб «Астон Виллы» за две недели до старта нового сезона Английской Премьер-лиги 2021/22. До сегодняшнего дня Джон Терри занимал пост ассистента главного тренера команды. Об этом 26 июля сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

(сс) JULIAN MASON Джон Терри

Также сообщается, что Джон Терри может занять вакантное место главного тренера «Суонси».

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2020/21 «Астон Вилла», набрав 55 очков после 38-ми туров, заняла одиннадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата.

За свою более чем двадцатилетнюю профессиональную футбольную карьеру Джон Терри принял участие в 749-ти матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился 68-ю забитыми мячами и 30-ю результативными передачами.