Приштина, Сербия, 26 июля, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 26 июля сообщили, что за сутки в результате исследования 2406 образцов в крае выявили 14 носителей коронавируса. Ещё шесть человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Cartographer of the United Nations Карта Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили свыше 107 970 случаев заражения, 105 597 пациентов уже здоровы. 2265 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 20 июля в крае впервые за три недели умер один пациент с COVID-19. Активных случаев заражения насчитывается 169.

Первую партию вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. По данным на 22 июля, в Косово произведено свыше 357 980 инъекций вакцины. Свыше 109 233 тысяч граждан края уже получили вторую дозу вакцины. Граждане Косово могут вакцинироваться, по своему выбору, препаратами Pfizer или AstraZeneca.