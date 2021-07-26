Москва, , 16:42 — REGNUM Изъятие загранпаспортов у должников в Госдуме назвали спорным решением, в итоге могут пострадать на «матерые» должники, а обычные граждане, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Заграничный паспорт Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Не нужно забывать, что сегодня многие должники обходят запреты, вылетая в пункт назначения через соседние страны, с которыми не синхронизированы базы данных. Они при желании и дальше продолжат использовать такие маршруты. Можно также иметь или два общегражданских загранпаспорта, или в дополнение к общегражданскому иметь служебный либо дипломатический. Вариантов много», — рассуждает Нилов в ТГ-канале.

Поэтому у парламентария «есть ощущение, что при реализации этой меры неизбежна нервотрёпка, а в результате в большей степени пострадают не столько действительно крупные должники, сколько обычные граждане».

«Например, имеющие долг по оплате административного штрафа, не получив по каким-то причинам «письмо счастья» — или оно могло быть направлено по неверному адресу», — указал депутат.

Нилов напомнил, что ЛДПР давно выступает против ограничения выезда при наличии небольшой задолженности.

«Мы предлагали увеличить максимальную сумму долга, при превышении которой гражданин становится невыездным. Да и в целом считаем подобную меру сомнительной: одно дело, когда накопился огромный долг перед бюджетом, и другое, если не оплачен, к примеру, административный штраф», — отметил глава комитета.

Он также обратил внимание на то, что при нынешней системе даже после оплаты приходится ждать несколько дней для снятия запрета, а затем тратить время на возврат паспорта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инициативу МВД об изъятии загранпаспортов у должников поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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