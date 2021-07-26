Санкт-Петербург, 26 июля 2021, 16:54 — REGNUM Во время проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который с 2023 года будет проходить на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области, в день может присутствовать на гонках не менее 50 тыс. зрителей.
Для того, чтобы их принять необходима новая транспортная инфраструктура, заявил 26 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании по транспортному комплексу Петербурга и Ленобласти, которое провёл президент России Владимир Путин.
Дрозденко подчеркнул, что тема «Формулы-1» — «и туристическая, и экономическая, и социальная, и, конечно, имиджевая», и это знаковое событие для Ленобласти и Петербурга.
«Не случайно только первые слова проговорили о «Формуле», а уже идёт такой большой, хороший ажиотаж во всём мире. Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить», — сказал губернатор Ленобласти, сообщает пресс-служба Кремля.
Он сообщил президенту, что власти региона совместно с РЖД подготовили предложения по развитию платформы «68 километр» и запуску шаттлов от этой платформы до самой «Игоры», созданию стоянок и развязок.
«Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей — минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», — это примерно шесть миллиардов рублей», — пояснил Дрозденко.
Он попросил внимания федерального центра к этому проекту, отметив, что «это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий».
Напомним, в «Игоре» на площади примерно 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга построен автодром, который спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1».
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