Санкт-Петербург, 26 июля, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Во время проведения российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», который с 2023 года будет проходить на трассе «Игора Драйв» в Ленинградской области, в день может присутствовать на гонках не менее 50 тыс. зрителей.

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Для того, чтобы их принять необходима новая транспортная инфраструктура, заявил 26 июля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании по транспортному комплексу Петербурга и Ленобласти, которое провёл президент России Владимир Путин.

Дрозденко подчеркнул, что тема «Формулы-1» — «и туристическая, и экономическая, и социальная, и, конечно, имиджевая», и это знаковое событие для Ленобласти и Петербурга.

«Не случайно только первые слова проговорили о «Формуле», а уже идёт такой большой, хороший ажиотаж во всём мире. Мы понимаем, что это минимум в день 50 тысяч болельщиков, которых надо принять, которых надо разместить», — сказал губернатор Ленобласти, сообщает пресс-служба Кремля.

Он сообщил президенту, что власти региона совместно с РЖД подготовили предложения по развитию платформы «68 километр» и запуску шаттлов от этой платформы до самой «Игоры», созданию стоянок и развязок.

«Но сумма некритична, в общем, вместе с РЖД и с транспортной составляющей — минимальные требования, которые уже заявили хозяева «Формулы-1», — это примерно шесть миллиардов рублей», — пояснил Дрозденко.

Он попросил внимания федерального центра к этому проекту, отметив, что «это достаточно правильные вложения с точки зрения дальнейшего развития территорий».

Напомним, в «Игоре» на площади примерно 100 гектаров в 54 километрах от Санкт-Петербурга построен автодром, который спроектирован немецким архитектором Германом Тильке и в 2020 году получил лицензию FIA Grade 1».