Калуга, 26 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Калуге с начала 2021 года с участием водителей мототранспортных средств было зарегистрировано 19 ДТП, в которых 20 человек пострадали. За аналогичный период 2020 года таких дорожных происшествий произошло девять, в них десять человек получили ранения. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM Официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 ГИБДД проводит профилактическое мероприятие «Мотоцикл»

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной обстановки, профилактики и снижения тяжести последствий с 26 июля по 1 августа в Калуге реализуется профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.

«Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних сесть за руль. Необходимо особо пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мототранспортных средств, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения. За передачу права управления транспортными средствами лицу, заведомо не имеющему права управления, родители будут привлечены к административной ответственности, предусмотрен штраф в размере 30 тыс. рублей», — отметила Екатерина Линькова.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью Совакова, с начало 2021 года в дорожных происшествиях с электросамокатами пострадали 120 детей, а количество аварий с участием электросамокатов в регионе за шесть месяцев 2021 года выросло почти на 200%.