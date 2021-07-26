В Калуге с начала года 120 детей пострадали в ДТП с электросамокатами
Калуга, 26 июля, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Калуге с начала 2021 года с участием водителей мототранспортных средств было зарегистрировано 19 ДТП, в которых 20 человек пострадали. За аналогичный период 2020 года таких дорожных происшествий произошло девять, в них десять человек получили ранения. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM Официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной обстановки, профилактики и снижения тяжести последствий с 26 июля по 1 августа в Калуге реализуется профилактическое мероприятие «Мотоцикл», направленное на предупреждение ДТП с участием водителей мототранспортных средств.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью Совакова, с начало 2021 года в дорожных происшествиях с электросамокатами пострадали 120 детей, а количество аварий с участием электросамокатов в регионе за шесть месяцев 2021 года выросло почти на 200%.