Приштина, Сербия, 26 июля, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи провозгласила 26 июля днем траура по погибшим в автокатастрофе 25 июля косовским албанцам. В основном, это были эмигранты, возвращавшиеся на родину.

L.C. Nøttaasen Траур

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автобус, перевозивший 67 пассажиров, среди которых 13 — несовершеннолетние, перевернулся на территории Хорватии неподалеку от Славонского брода.

Причиной ДТП стала неосторожность водителя, который уснул за рулем. Его напарник погиб, как и еще девять пассажиров. 44 человека получили ранения, из них 14 — в тяжелом состоянии.