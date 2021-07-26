Челябинск, 26 июля, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Челябинске местный житель убил свою супругу, ранил сына, а затем пытался покончить с собой. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, всё произошло 25 июля ночью. В ходе конфликта гражданин нанёс ранения своему 17-летнему сыну, а когда тот убежал из квартиры и позвал соседей на помощь, то убил супругу. Затем он нанёс ранения себе.

Подозреваемый сейчас находится в больнице. Идут следственные действия.