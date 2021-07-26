В Ярославской области НПЗ оштрафован за загрязнение атмосферы
Тутаев, Ярославская область, 26 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева оштрафован за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.
Решение по административному протоколу, составленному Росприроднадзором, вынес Тутаевский городской суд. Как ранее сообщало ИА REGNUM ведомство проверяло завод во время пожара на предприятии в марте 2021 года. По итогам проверки было составлено три протокола об административном правонарушении. По первым двум штраф составил 40 и 50 тысяч рублей. Теперь вынесен вердикт по третьему иску.
«Постановлением Тутаевского городского суда Ярославской области
Решения по двум искам Росприроднадзора уже вступили в законную силу. Что касается вердикта по третьему делу, то он может быть обжалован любой из сторон в Ярославском областном суде.