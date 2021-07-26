Тутаев, Ярославская область, 26 июля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева оштрафован за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

ГУ МЧС по Ярославской области Пожар на НПЗ имени Менделеева

Решение по административному протоколу, составленному Росприроднадзором, вынес Тутаевский городской суд. Как ранее сообщало ИА REGNUM ведомство проверяло завод во время пожара на предприятии в марте 2021 года. По итогам проверки было составлено три протокола об административном правонарушении. По первым двум штраф составил 40 и 50 тысяч рублей. Теперь вынесен вердикт по третьему иску.

«Постановлением Тутаевского городского суда Ярославской области от 26.07.2021 ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха), назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей», — отметили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Решения по двум искам Росприроднадзора уже вступили в законную силу. Что касается вердикта по третьему делу, то он может быть обжалован любой из сторон в Ярославском областном суде.