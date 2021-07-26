Уфа, 26 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Трех полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и сбыте наркотиков в Уфе. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, осенью 2020 года обвиняемые начальник и два оперуполномоченных одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по г. Уфе для фиктивного завышения показателей своей работы и продвижения по службе задержали местную жительницу по подозрению в незаконном хранении наркотиков, которая была непричастна к совершению данного преступления. Следователи считают, что фигурантам уголовного дела было известно о непричастности женщины.

«После чего, доставив задержанную в отдел полиции, под угрозой привлечения ее к уголовной ответственности и последующего заключения ее под стражу, обвиняемые потребовали от нее положить к себе в карман переданный ими пакетик с наркотическим средством. Опасаясь негативных последствий, женщина согласилась. Впоследствии указанный пакетик с наркотическим средством был у нее изъят в присутствии понятых при личном досмотре. На основании сфальсифицированных результатов оперативно-розыскной деятельности в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что преступление было выявлено при оперативно-розыскных мероприятиях, которые провели сотрудники УФСБ РФ по Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий, незаконного оборота наркотиков и фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.

Сообщается, что фигуранты уголовного дела свою вину не признали, они заключены под стражу.

«Как сообщалось ранее, по аналогичному факту возбуждено уголовное дело в отношении двух других оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Уфе. Уголовные дела в отношении обоих потерпевших по фактам незаконного хранения наркотических средств в настоящее время прекращены», — сообщает пресс-служба ведомства.